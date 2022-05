Bird strike e fumo dal motore: atterraggio d'emergenza per il volo Ita (Di giovedì 12 maggio 2022) Allarme giovedì mattina all'aeroporto di Milano-Linate. Stando alle prime informazioni finora apprese, uno dei motori del volo AZ1765 - un Ita Airways in servizio tra Palermo e Milano - ha avuto un malfunzionamento poco dopo il decollo... Leggi su today (Di giovedì 12 maggio 2022) Allarme giovedì mattina all'aeroporto di Milano-Linate. Stando alle prime informazioni finora apprese, uno dei motori delAZ1765 - un Ita Airways in servizio tra Palermo e Milano - ha avuto un malfunzionamento poco dopo il decollo...

