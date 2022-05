Bianca Guaccero senza filtri, lo sfogo è epocale: “Siete uno schifo!” [VIDEO] (Di giovedì 12 maggio 2022) La conduttrice di Detto Fatto è stata ospite in un noto programma Mediaset. Bianca Guaccero perde ogni filtro e dice tutta la verità Bianca Guaccero (Screen da Twitter)Se ne sono dette, lette e scritte tante negli ultimi mesi su di lei. Bianca Guaccero, infatti, ha da poco chiuso una delle sue prime esperienze da conduttrice televisiva, al timone di Detto Fatto. Dopo quattro anni come presentatrice, Rai2 ha deciso di chiudere definitivamente il format del pomeriggio per dare spazio a novità. Questa chiusura, però, ha gettato molti dubbi e molte ombre sul programma. Bianca Guaccero, quindi, ha voluto lasciarsi andare a uno sfogo senza precedenti, chiaro e netto: le sue parole sono lame dritte nel cuore di chi ha osato ... Leggi su specialmag (Di giovedì 12 maggio 2022) La conduttrice di Detto Fatto è stata ospite in un noto programma Mediaset.perde ogni filtro e dice tutta la verità(Screen da Twitter)Se ne sono dette, lette e scritte tante negli ultimi mesi su di lei., infatti, ha da poco chiuso una delle sue prime esperienze da conduttrice televisiva, al timone di Detto Fatto. Dopo quattro anni come presentatrice, Rai2 ha deciso di chiudere definitivamente il format del pomeriggio per dare spazio a novità. Questa chiusura, però, ha gettato molti dubbi e molte ombre sul programma., quindi, ha voluto lasciarsi andare a unoprecedenti, chiaro e netto: le sue parole sono lame dritte nel cuore di chi ha osato ...

Advertising

infoitcultura : “Siete uno schifo!” Le Iene, Bianca Guaccero un fiume in piena in diretta: monologo da paura - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Bianca Guaccero: “Sapete quale malattia ho, che “merita” titoli come quelli che ho letto? Il reflusso gastrico. La macchi… - infoitcultura : Bianca Guaccero a Le Iene: 'Ora volto pagina' - infoitcultura : 'Uno schifo come i titoli che scrivete': Bianca Guaccero sulla macchina del fango - infoitcultura : Le Iene, Bianca Guaccero sbrocca: 'Quante ca*** su di me', chi asfalta con una sola frase -