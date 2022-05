Bianca Guaccero: “Sapete quale malattia ho, che “merita” titoli come quelli che ho letto? Il reflusso gastrico. La macchina del fango è vergognosa, non vincerete voi” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me”. Ha parlato così Bianca Guaccero, protagonista del monologo de Le Iene su “la macchina del fango”. Quella che ha travolto la conduttrice di Detto Fatto, su RaiDue. “Sul mio lavoro, ad esempio, leggo – ha proseguito Guaccero – “cacciata da RaiDue“, “fatta fuori“, “licenziata in tronco“, “lo strazio della conduttrice”. No, non è vero. Nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato da nessun posto. Sono una donna che decide della sua vita e che prova a migliorarsi. Ma poi leggo un altro titolo, “Bianca Guaccero, la triste confessione sulla malattia”. Sapete quale malattia ho, che merita un titolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) “Da qualche tempo qualcuno mi tormenta scrivendo sui giornali cose non vere su di me”. Ha parlato così, protagonista del monologo de Le Iene su “ladel”. Quella che ha travolto la conduttrice di Detto Fatto, su RaiDue. “Sul mio lavoro, ad esempio, leggo – ha proseguito– “cacciata da RaiDue“, “fatta fuori“, “licenziata in tronco“, “lo strazio della conduttrice”. No, non è vero. Nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato da nessun posto. Sono una donna che decide della sua vita e che prova a migliorarsi. Ma poi leggo un altro titolo, “, la triste confessione sulla”.ho, cheun titolo ...

