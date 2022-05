Benevento, i convocati di Caserta: due attaccanti saltano l’Ascoli (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Questa mattina, Fabio Caserta ha reso nota la lista dei calciatori convocati per il match valevole per il turno preliminare dei Play off Ascoli–Benevento in programma domani ore 20.30 allo stadio Cino e Lillo del Duca. Sono due assenti per la sfida decisiva con i bianconeri, all’appello mancano gli attaccanti Gabriele Moncini e Marco Sau. Tornano a disposizione, almeno tra i convocati, Kamil Glik e Francesco Forte. Di seguito l’elenco dei 26 giallorossi disponibili: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 7 Elia Salvatore, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina, Fabioha reso nota la lista dei calciatoriper il match valevole per il turno preliminare dei Play off Ascoli–in programma domani ore 20.30 allo stadio Cino e Lillo del Duca. Sono due assenti per la sfida decisiva con i bianconeri, all’appello mancano gliGabriele Moncini e Marco Sau. Tornano a disposizione, almeno tra i, Kamil Glik e Francesco Forte. Di seguito l’elenco dei 26 giallorossi disponibili: 4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 7 Elia Salvatore, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 ...

