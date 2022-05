Benevento festeggia la giornata mondiale della Croce Rossa | tutte le info

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Domenica 15 maggio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 la provincia dilacon l’allestimento a Piazza Castello del Villaggio CRI. Il villaggio CRI sarà diviso in “aree”: • Salute: con postazione manovre salvavita in età adulta, pediatrica e neonatale; dimostrazione di manovre di primo soccorso; desk promozionale per la donazione sangue (in regalo gadget); • Sociale: promozione e pubblicizzazione del presidio LISA del Comitato die del punto ascolto contro le violenze; • Screening: controllo gratuito alla tiroide su Poliambulatorio mobile CRI con la Dott.ssa Annachiara Tarantino; • Giovani: animazione e ballon art; intrattenimento ...