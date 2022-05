Beautiful anticipazioni | Finn pazzo di felicità ma Steffy sta scappando | la fermerà in tempo?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 12 maggio 2022) Tutto è bene quel che finisce bene? Sembrerebbe proprio di si se non fosse che mentree Thomas stanno smascherando Vinny e tutte le sue bugie,sta preparando i bagagli per lasciare per sempre Los Angeles…Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 13 maggio 2022.è chiaramente al settimo cielo perchè ha ricevuto la notizia migliore che potesse avere. Sta per diventare padre! Comeha sempre pensato, il figlio che lei porta in grembo è suo figlio. E’ stato Vinny a manipolare il test e Liam non è il padre del bambino. Migliore notizia non poteva esserci per il dottore che chiaramente ringrazia anche Thomas per essere andato fino in fondo a questa storia. Adesso ...