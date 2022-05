Beautiful, anticipazioni 13 maggio: Liam e Finn corrono a dire a Hope e Steffy la verità sul test. Ridge, però, ha una terribile notizia per il medico (Di giovedì 12 maggio 2022) Beautiful, anticipazioni 13 maggio: anche la puntata di domani sarà incentrata sulla gravidanza di Steffy. Grandi sviluppi ci attendono! Beautiful, anticipazioni 13 maggio: Liam e Finn si precipitano dalle loro dolci metà per raccontare loro il vero risultato del test, ma Ridge … Dopo essere finalmente riusciti a costringere Vinny a confessare, Liam e Finn corrono l’uno da Hope e l’altro da Steffy, a rivelare l’effettivo esito esito del test di paternità: il bambino che la Forrester aspetta, è del suo compagno e non del suo ex marito! Tuttavia il medico non trova la sua dolce metà, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 12 maggio 2022)13: anche la puntata di domani sarà incentrata sulla gravidanza di. Grandi sviluppi ci attendono!13si precipitano dalle loro dolci metà per raccontare loro il vero risultato del, ma… Dopo essere finalmente riusciti a costringere Vinny a confessare,l’uno dae l’altro da, a rivelare l’effettivo esito esito deldi paternità: il bambino che la Forrester aspetta, è del suo compagno e non del suo ex marito! Tuttavia ilnon trova la sua dolce metà, ...

