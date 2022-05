Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

Malcolm Delaney Milano, 12 maggio 2022 " Una pesantesi abbatte sull' Armani AX Milano a a pochissimi giorni dall'inizio della serie playoff che vedrà l'Olimpia affrontare l'Unahotels Reggio Emilia: i meneghini per il resto della stagione non ...... nei quali Derthonaè anche entrata da protagonista con una Coppa Italia nella quale ha ... partita molto bene ma poi andata sempre più in calo; l'ultimaè rappresentata dall'infortunio di ... Basket, tegola per l'Olimpia Milano: Delaney out fino al termine della stagione La chiusura anticipata della stagione di Delaney coincide anche, a meno di imprevisti colpi di scena, con la fine dell'esperienza in biancorosso dello statunitense, cominciata nel 2020 e che lo ha ...Parte positivamente il cammino dei play off dei biancazzurri, sconfitta Osimo al termine di una gara sostanzialmente dominata PESCARA - Iniziano con il ...