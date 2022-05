Basket, playoff Serie A2 2021/2022: Torino batte Ravenna al cardiopalma e riapre la serie, cronaca e tabellino (Di giovedì 12 maggio 2022) Con un’incredibile vittoria al cardiopalma Torino riapre la serie nei playoff di serie A2 di Basket. Battuta Ravenna per 97-96 al termine di una partita vibrante e incerta fino alla fine, ecco di seguito la cronaca e il tabellino. Con questo successo in gara-3, riaperta la serie dei quarti di finale che ora vede i piemontesi sotto 1-2. Di nuovo in questo palazzetto gara-4, se i padroni di casa dovessero vincere si andrebbe a gara-5 in Romagna. Simioni con la tripla porta il punteggio sul 4-9, quindi la grande reazione della Reale Mutua con la tripla di Davis che vale l’11-11. Scott con il gioco da tre, canestro da due e libero aggiuntivo dopo il ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Con un’incredibile vittoria allaneidiA2 di. Battutaper 97-96 al termine di una partita vibrante e incerta fino alla fine, ecco di seguito lae il. Con questo successo in gara-3, riaperta ladei quarti di finale che ora vede i piemontesi sotto 1-2. Di nuovo in questo palazzetto gara-4, se i padroni di casa dovessero vincere si andrebbe a gara-5 in Romagna. Simioni con la tripla porta il punteggio sul 4-9, quindi la grande reazione della Reale Mutua con la tripla di Davis che vale l’11-11. Scott con il gioco da tre, canestro da due e libero aggiuntivo dopo il ...

