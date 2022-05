Barcellona, si lavora al rinnovo di Dembelé: Juventus spettatrice interessata (Di giovedì 12 maggio 2022) Il Barcellona è a lavoro per il rinnovo dell’esterno Dembelé, con la Juventus che guarda con attenzione alla vicenda Il futuro di Dembélé potrebbe cambiare entro i prossimi giorni. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter, infatti, il Barcellona è al lavoro per trovare la formula giusta per rinnovare il suo contratto in scadenza. L’accordo non è stato trovato, ma le parti sono fiduciose e a breve è previsto un nuovo incontro. La Juve da tempo segue l’attaccante francese come possibile colpo di mercato a parametro zero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Ilè a lavoro per ildell’esterno, con lache guarda con attenzione alla vicenda Il futuro di Dembélé potrebbe cambiare entro i prossimi giorni. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter, infatti, ilè al lavoro per trovare la formula giusta per rinnovare il suo contratto in scadenza. L’accordo non è stato trovato, ma le parti sono fiduciose e a breve è previsto un nuovo incontro. La Juve da tempo segue l’attaccante francese come possibile colpo di mercato a parametro zero. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

