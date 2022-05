Bang Bang Baby, un caleidoscopio di generi e sensazioni che lascia il segno (Di giovedì 12 maggio 2022) Bang Bang Baby - Arianna Becheroni (Credits: ©?Prime Video & Amazon Studios, photo by Andrea Pirrello) Per creare una serie come Bang Bang Baby servono coraggio e spirito visionario. Perchè condire una vera storia di ‘ndrangheta ed oscuro coming of age con punte di trash mai viste, riuscendo comunque ad ottenere un risultato coerente e sofisticato non è cosa da tutti. E impressiona. Alice, la cui storia è ispirata a quella raccontata da Marisa Merico nel suo romanzo autobiografico L’Intoccabile, è una ragazzina che, nella Milano degli anni ‘80, è cresciuta senza padre, cosa che l’ha portata ad auto emarginarsi dal gruppo e restare vittima di attacchi bulimici spropositati, che in video vengono resi con una ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 12 maggio 2022)- Arianna Becheroni (Credits: ©?Prime Video & Amazon Studios, photo by Andrea Pirrello) Per creare una serie comeservono coraggio e spirito visionario. Perchè condire una vera storia di ‘ndrangheta ed oscuro coming of age con punte di trash mai viste, riuscendo comunque ad ottenere un risultato coerente e sofisticato non è cosa da tutti. E impressiona. Alice, la cui storia è ispirata a quella raccontata da Marisa Merico nel suo romanzo autobiografico L’Intoccabile, è una ragazzina che, nella Milano degli anni ‘80, è cresciuta senza padre, cosa che l’ha portata ad auto emarginarsi dal gruppo e restare vittima di attacchi bulimici spropositati, che in video vengono resi con una ...

