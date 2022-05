“Bancarotta fraudolenta e societaria della Gazzetta del Mezzogiorno”: chiuse le indagini sull’editore Mario Ciancio (Di giovedì 12 maggio 2022) Debiti tributari non pagati, liquidazioni di rimborsi senza giustificazioni per oltre 300mila euro e l’aggravamento del dissesto milionario dell’ex società editrice della Gazzetta del Mezzogiorno. Sono le accuse che a vario titolo vengono contestate dai magistrati della procura di Bari all’imprenditore catanese Mario Ciancio Sanfilippo, al figlio Domenico e a Franco Capparelli. Tutti destinatari di un avviso di conclusione indagini per i reati di Bancarotta fraudolenta e societaria. Dopo un esposto presentato dai cronisti sono finite sotto la lente d’ingrandimento le società Edisud e Mediterranea, rispettivamente ex società editrice ed ex proprietaria del quotidiano di riferimento in Puglia e Basilicata. Entrambe le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Debiti tributari non pagati, liquidazioni di rimborsi senza giustificazioni per oltre 300mila euro e l’aggravamento del dissesto milionario dell’ex società editricedel. Sono le accuse che a vario titolo vengono contestate dai magistratiprocura di Bari all’imprenditore cataneseSanfilippo, al figlio Domenico e a Franco Capparelli. Tutti destinatari di un avviso di conclusioneper i reati di. Dopo un esposto presentato dai cronisti sono finite sotto la lente d’ingrandimento le società Edisud e Mediterranea, rispettivamente ex società editrice ed ex proprietaria del quotidiano di riferimento in Puglia e Basilicata. Entrambe le ...

