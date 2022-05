Banca Ifis, utile in crescita a 35 mln nel trimestre (+74%) (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano, 12 mag. (Adnkronos) - Banca Ifis chiude il primo trimestre dell'anno con un utile netto in crescita del 74% a 35 milioni di euro. Confermati gli obiettivi del piano industriale: "La Banca - spiega una nota - non ha un'esposizione materiale diretta verso Russia, Bielorussia e Ucraina. Ad oggi non si sono manifestati rischi indiretti verso i clienti, derivanti dal contesto geopolitico". Il margine di intermediazione è in crescita del 18,6% a 163,3 milioni di euro e beneficia di maggiori ricavi nel settore npl, pari a 69,8 milioni di euro e nel settore Commercial & Corporate Banking, pari a 73,8 milioni di euro. Nel Commercial & Corporate Banking, le attività di Factoring, Leasing e il portafoglio di crediti totali sono cresciuti tutti a tassi superiori ... Leggi su iltempo (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano, 12 mag. (Adnkronos) -chiude il primodell'anno con unnetto indel 74% a 35 milioni di euro. Confermati gli obiettivi del piano industriale: "La- spiega una nota - non ha un'esposizione materiale diretta verso Russia, Bielorussia e Ucraina. Ad oggi non si sono manifestati rischi indiretti verso i clienti, derivanti dal contesto geopolitico". Il margine di intermediazione è indel 18,6% a 163,3 milioni di euro e beneficia di maggiori ricavi nel settore npl, pari a 69,8 milioni di euro e nel settore Commercial & Corporate Banking, pari a 73,8 milioni di euro. Nel Commercial & Corporate Banking, le attività di Factoring, Leasing e il portafoglio di crediti totali sono cresciuti tutti a tassi superiori ...

