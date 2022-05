Bambino di 3 anni che lotta contro il cancro realizza il suo grande sogno: “nuotare in una grande piscina” (Di giovedì 12 maggio 2022) Un Bambino di 3 anni che lotta contro il cancro è riuscito ad esaudire un suo grande sogno, “nuotare in una piscina grande.. grande”. È successo a Napoli, il piccolo Vincenzo di 3 anni da tempo lotta contro un brutto cancro che lo costringe in un letto d’ospedale. Aveva espresso il desiderio di potersi tuffare in una grande piscina, assieme ai suoi personaggi preferiti della Disney, ed in questi giorni, grazie all’associazione Il sogno del cuore, è riuscito a realizzarlo. Bambino di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Undi 3cheilè riuscito ad esaudire un suo, “in una..”. È successo a Napoli, il piccolo Vincenzo di 3da tempoun bruttoche lo costringe in un letto d’ospedale. Aveva espresso il desiderio di potersi tuffare in una, assieme ai suoi personaggi preferiti della Disney, ed in questi giorni, grazie all’associazione Ildel cuore, è riuscito arlo.di ...

Advertising

SkyTG24 : “Il gioco è il lavoro del bambino” Intellettuale eclettica, scienziata, docente all'università, filantropa e femmi… - machyaer : RT @flayawa: Un bambino italiano di 7 anni è obbligato ad indossare la mascherina a scuola per 8 ore; lo stesso bambino, dal 16 Maggio, pot… - RaffyB_68 : RT @flayawa: Un bambino italiano di 7 anni è obbligato ad indossare la mascherina a scuola per 8 ore; lo stesso bambino, dal 16 Maggio, pot… - PierinaMeravig2 : RT @flayawa: Un bambino italiano di 7 anni è obbligato ad indossare la mascherina a scuola per 8 ore; lo stesso bambino, dal 16 Maggio, pot… - Daijgo : RT @flayawa: Un bambino italiano di 7 anni è obbligato ad indossare la mascherina a scuola per 8 ore; lo stesso bambino, dal 16 Maggio, pot… -