Baldini: “Massolo bravissimo. Lancio delle bottigliette? Offredi ha dato un pugno…” (Di giovedì 12 maggio 2022) Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Silvio Baldini post Palermo-Triestina 1-1. I rosanero avanzano al 2° turno playoff Leggi su mediagol (Di giovedì 12 maggio 2022) Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico Silviopost Palermo-Triestina 1-1. I rosanero avanzano al 2° turno playoff

Advertising

CalcioTime_it : Il Palermo pareggia in casa e accede al prossimo turno dei playoff. Nonostante una prestazione opaca la squadra di… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Baldini: “Pelagotti o Massolo? Vi dico tutto. Playoff, sento che arriveremo in fondo” - Mediagol : Baldini: “Pelagotti o Massolo? Vi dico tutto. Playoff, sento che arriveremo in fondo” - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, tra i pali 2 titolari per Baldini: Pelagotti è pronto, ma Massolo è decisivo - Mediagol : Palermo, tra i pali 2 titolari per Baldini: Pelagotti è pronto, ma Massolo è decisivo -