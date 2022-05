Ayrton Senna | la figurina del campione di Formula Uno venduta per 2400 euro

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 maggio 2022), Roberto Baggio, Eusebio e Diego Maradona sono i campioni della prima asta italiana interamente dedicata alle figurine, organizzata su internet da Aste Bolaffi. I tre principali top-lot dell’asta sono: la ‘rookie’ didel 1984 (lotto 194), aggiudicata a 2.400(inclusi i diritti); la mitica Baggio-Monelli nell’introvabile ‘varietà’ non tagliata (lotto 95) e la rara‘Yellow Nameplate’ di Eusebio al Benfica del 1963/64 (lotto 17), vendute a 1.875ciascuna. “È stata una prima esperienza molto positiva per Aste Bolaffi – ha commentato l’ad, Filippo Bolaffi -; ha confermato che le figurine più ambite sono quelle relative a icone dello sport nei momenti più significativi delle rispettive carriere. Per esempio sono state vendute a ...