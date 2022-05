Australia Eurovision | tra autismo e artisti queer | l’inno di Sheldon Riley per accettare la diversità

(Di giovedì 12 maggio 2022) Partiamo da un chiarimento: l’, pur non essendo evidentemente un Paese Europeo, partecipa all’(dal 2015 con un brano in gara) perché dal 1979 l’emittente radiotelevisivana Special Broadcasting Service (SBS) è diventata membro associato dell’European Broadcasting Union, EBU che produce e tramette l’evento canoro. E veniamo invece alla notizia, ovvero il concorrente di quest’anno,, che presenta la sua Not The Same durante la seconda semifinale, giovedì 12 maggio.è apertamente gay e autistico, e dal palco del Pala Olimpico di Torino è pronto ad emozionare il pubblico con un brano che è un’autobiografia di chi si sente escluso ma riesce a trovare dentro di sé la forza per affermarsi. Ma le novità non si esauriscono qui: un’altra importante ...

Arrivato alle fasi finali anche di American's Got Talent nel 2020, due anni dopo è stato fra gli undici partecipanti di 'Decides 2022', evento dove è stato selezionato come