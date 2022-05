Aumento decessi under 40 dopo vaccino Covid: cosa ci dicono i dati dell’OMS (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 aprile – Il vaccino ancora nel centro del mirino: oggi il deputato leghista Claudio Borghi ha diramato tramite le colonne de La Verità i numeri dell’Organizzazione mondiale della sanità riguardanti il tasso di mortalità degli under 40 dopo la vaccinazione contro il Covid-19. Morti dopo il vaccino? Claudio Borghi, deputato della Lega, ha ottenuto dall’Istat e dall’Oms i dati sull’eccesso di mortalità degli under 40 dopo il vaccino Covid e da quel momento è scattato l’allarme rosso. Questo è quanto riporta il quotidiano “La Verità”, sull’edizione in edicola oggi, giovedì 12 maggio 2022, sottolineando che per l’interpretazione delle statistiche si è rivolto ad alcuni esperti, tra cui il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 aprile – Ilancora nel centro del mirino: oggi il deputato leghista Claudio Borghi ha diramato tramite le colonne de La Verità i numeri dell’Organizzazione mondiale della sanità riguardanti il tasso di mortalità degli40la vaccinazione contro il-19. Mortiil? Claudio Borghi, deputato della Lega, ha ottenuto dall’Istat e dall’Oms isull’eccesso di mortalità degli40ile da quel momento è scattato l’allarme rosso. Questo è quanto riporta il quotidiano “La Verità”, sull’edizione in edicola oggi, giovedì 12 maggio 2022, sottolineando che per l’interpretazione delle statistiche si è rivolto ad alcuni esperti, tra cui il ...

