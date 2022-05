Atterraggio miracoloso | il pilota sviene | passeggero prende i comandi dell' aereo e riporta il velivolo a terra

(Di giovedì 12 maggio 2022) Nei cielia Florida unha perso i sensi mentre era in volo. Are ilè stato unche pur non avendo maito prima è riuscito ad atre grazie alle ...

Advertising

antoniorosato72 : 'Il pilota è svenuto, non ho idea di come si piloti un aereo': l'atterraggio miracoloso del passeggero. -

La conversazione con la torre di controllo è stata registrata e il momento dell'documentato da un video. 12 maggio 2022... allorchè un altro aereo Alitalia precipitò in mare, sulle coste di Cinisi, in fase di, causando la morte di 108 passeggeri, compresi i 5 membri dell'equipaggio, e il...Nei cieli della Florida un pilota ha perso i sensi mentre era in volo. A riportare il velivolo a terra è stato un passeggero che pur non avendo ...Atterraggio miracoloso in Florida: il pilota ha perso i sensi e un passeggero seguendo le indicazioni degli operatori della torre di controllo ...