Attenta Inter, Haaland sblocca il mercato: 3 top club su Lautaro Martinez! (Di giovedì 12 maggio 2022) Ieri la conquista della Coppa Italia, il battibecco con Massimiliano Allegri e tutta la partita hanno dimostrato quanto Interismo c’è dentro Lautaro Martinez. Nerazzurri fervente, ma da quanto si apprende non eterno, perché anche l’argentino, come il suo amico Lukaku, può lasciare l’Inter a fine stagione. Lautaro Martinez InterA confermarlo è anche TuttomercatoWeb il quale parla di un vero e proprio valzer degli attaccanti che si è innescato con Haaland al City, ma che proseguirà con Lewandowski al Barcellona e Mbappé al Real Madrid. Adesso PSG, Bayern e Borussia Dortmund cercheranno un rimedio a queste perdite e sembra che in tutti e tre i taccuini ci sia il nome del centravanti sudamericano. Per questo l’Inter starebbe anche accelerando l’arrivo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Ieri la conquista della Coppa Italia, il battibecco con Massimiliano Allegri e tutta la partita hanno dimostrato quantoismo c’è dentroMartinez. Nerazzurri fervente, ma da quanto si apprende non eterno, perché anche l’argentino, come il suo amico Lukaku, può lasciare l’a fine stagione.MartinezA confermarlo è anche TuttoWeb il quale parla di un vero e proprio valzer degli attaccanti che si è innescato conal City, ma che proseguirà con Lewandowski al Barcellona e Mbappé al Real Madrid. Adesso PSG, Bayern e Borussia Dortmund cercheranno un rimedio a queste perdite e sembra che in tutti e tre i taccuini ci sia il nome del centravanti sudamericano. Per questo l’starebbe anche accelerando l’arrivo ...

