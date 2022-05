Attacco hacker al Senato e al ministero della Difesa (Di giovedì 12 maggio 2022) Il sito del Senato, del ministero della Difesa e altri siti istituzionali hanno subito ieri un Attacco di hacker rivendicato su Telegram dal gruppo 'Killnet', un collettivo filorusso militante. Secondo diversi esperti sarebbe legato alle... Leggi su europa.today (Di giovedì 12 maggio 2022) Il sito del, dele altri siti istituzionali hanno subito ieri undirivendicato su Telegram dal gruppo 'Killnet', un collettivo filorusso militante. Secondo diversi esperti sarebbe legato alle...

Advertising

martaottaviani : Nel caso non ve ne foste ancora reso conto, l’#Italia è in pericolo. Attacchi #hacker, #propaganda di #mosca in tv,… - TgLa7 : In corso attacco #hacker russo a diversi siti italiani e tra questi quello del #Senato e della #Difesa, Scuola alti… - martaottaviani : ***L’attacco #hacker a cui sono sottoposti alcuni siti italiani in questo momento è la chiara risposta russa alla v… - Marilenapas : RT @TgLa7: In corso attacco #hacker russo a diversi siti italiani e tra questi quello del #Senato e della #Difesa, Scuola alti studi di Luc… - walterlana6 : RT @trescogli: Attacco #hacker a siti italiani, anche Senato e Difesa. Rivendicato dal collettivo russo Killnet Se attaccano l'Agenzia del… -