Atletica | Zaynab Dosso debutta contro un muro di vento | 17 21 sui 150 metri a Roma

(Di giovedì 12 maggio 2022)ha partecipato alSprint Festival, facendo così il suo debutto stagionale all’aperto dopo aver emozionato in inverno col record italiano sui 60indoor (7.14) e la finale raggiunta ai Mondiali. La velocista reggiana si è distinta allo Stadio dei Marmi della capitale, correndo i 150: una distanza spuria per prendere confidenza e scaldare i motori in vista dell’intensa estate che prevede i Mondiali a luglio e gli Europei ad agosto. La 22enne ha fatto registare il riscronoco di 17.21, ma va assolutamente annotato che l’azzurra ha dovuto fare i conti con un esageratocontrario (-1,1 m/s).è così rimasta sopra di 22 centesimi rispetto al record italiano siglato un ...

