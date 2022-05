Atletica | Tortu a Doha sfida i migliori al mondo sui 200 | diretta su Rai Due

(Di giovedì 12 maggio 2022) Filipposarà in gara anei 200 Bologna, 12 maggio 2022 - Un venerdì stellare per l'italiana. Aparte la Diamond League con i big dell'azzurra in pista perre i ...

Advertising

Luxgraph : La Diamond League fa tappa a Doha. Tortu: 'Non vedo l'ora' - TV7Benevento : Atletica: Tortu, 'esordio strano Nairobi, a Doha carico e concentrato' - - OA_Sport : #ATLETICA Filippo Tortu a caccia del riscatto: debutto sui 200 a Doha, sfida pirotecnica a De Grasse e Lyles - giornaleradiofm : Atletica: Diamond League; domani Doha,Tortu 'non vedo l'ora' - edizionislam : Il campione olimpico dei 100 e (con Patta, Desalu e Tortu) della 4x100: Jacobs e i suoi fratelli! #atletica… -

A Doha parte la Diamond League con i big dell'azzurra in pista per sfidare i migliori al mondo. Filippo, Gianmarco Tamberi e Nadia Battocletti sono le tre star azzurre in gara in ...L'leggera italiana nella capitale del Paese del Golfo Persico sarà presente anche con Filipponei 200 metri ed i mezzofondisti Nadia Battocletti nei 3000 metri ed Ahmed Abdelwahed nei ...Bentornati e benvenuti ai nuovi veloci e mezzofondisti usciti dai trofei organizzati dall'Atletica Riccardi Milano 1946. Ieri pomeriggio, mercoledì 11 maggio, pomeriggio di finali sulla pista dell'Are ...Bologna, 12 maggio 2022 - Un venerdì stellare per l'atletica italiana. A Doha parte la Diamond League con i big dell'atletica azzurra in pista per sfidare i migliori al mondo. Filippo Tortu, Gianmarco ...