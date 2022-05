Atletica, Marcell Jacobs rassicura: “Torno oggi ad allenarmi in pista, il peggio è passato” (Di giovedì 12 maggio 2022) Ci sono novità e sono lusinghiere sul conto di Marcell Jacobs. Il due volte oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100 ha rassicurato tutti circa le sue condizioni di salute. Marcell, infatti, era stato costretto a dare forfait alla sua prima gara sui 100 metri a Nairobi (Kenya), una settimana fa, per via di alcuni problemi gastrointestinali che avevano avuto ripercussioni non di poco conto: febbre alta, crisi di vomito ecc. Tutto però sembra essere stato messo alle spalle. E’ stato lo stesso olimpionico a ribadirlo ai microfoni della stampa: “Mi sono ripreso, è passata e oggi riTorno in pista. Non è stato facilissimo anche perché eravamo dall’altra parte del mondo, però è tutto risolto nel migliore dei modi e sono contento di tornare. ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Ci sono novità e sono lusinghiere sul conto di. Il due volte oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100 hato tutti circa le sue condizioni di salute., infatti, era stato costretto a dare forfait alla sua prima gara sui 100 metri a Nairobi (Kenya), una settimana fa, per via di alcuni problemi gastrointestinali che avevano avuto ripercussioni non di poco conto: febbre alta, crisi di vomito ecc. Tutto però sembra essere stato messo alle spalle. E’ stato lo stesso olimpionico a ribadirlo ai microfoni della stampa: “Mi sono ripreso, è passata eriin. Non è stato facilissimo anche perché eravamo dall’altra parte del mondo, però è tutto risolto nel migliore dei modi e sono contento di tornare. ...

