Advertising

Agenzia askanews

Al progetto l'Italia partecipa con l'Istituto Nazionale die quello di Fisica Nucleare E' già stato definito da molti 'scatto del millennio'. Per la prima volta è statoun ...... ma vicino al bordo di questi buchi neri, l'aspetto e' sorprendentemente simile', dice Sera Markoff, professoressa diteorica all'Universita' di Amsterdam, Paesi Bassi, e Co - Chair del ... Astrofisica: fotografato buco nero al centro della nostra galassia Il buco nero al centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stato fotografato per la prima volta. Ottenuta grazie alla collaborazione internazionale Event Horizon Telescope (Eht) e con il ...La nuova immagine cattura la luce distorta dalla potente gravità del buco nero, che ha una massa pari a quattro milioni di volte quella del Sole. Gli scienziati hanno svelato la prima immagine del buc ...