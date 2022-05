Assegno unico INPS: arretrati persi con domanda accettata dopo giugno? (Di giovedì 12 maggio 2022) Alcuni pagamenti relativi all’Assegno unico universali non sono stati ancora erogati. L’INPS ha chiarito cosa succede dopo il 30 giugno I primi pagamenti dell’Assegno unico universale sono stati erogati a partire dal mese di marzo. Il nuovo strumento che sostiene le famiglie con i figli a carico viaggia verso il terzo mese di erogazioni. Tuttavia, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 12 maggio 2022) Alcuni pagamenti relativi all’universali non sono stati ancora erogati. L’ha chiarito cosa succedeil 30I primi pagamenti dell’universale sono stati erogati a partire dal mese di marzo. Il nuovo strumento che sostiene le famiglie con i figli a carico viaggia verso il terzo mese di erogazioni. Tuttavia, L'articolo proviene da Consumatore.com.

