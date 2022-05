Assegnazione provvisoria, al via la trattativa per il nuovo contratto: sindacati chiedono lo stop ai vincoli. Nuovo incontro la prossima settimana (Di giovedì 12 maggio 2022) Parte la trattativa per il contratto di Assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale: nel primo incontro fra sindacati e Ministero del 12 maggio non è emersa alcuna informazione sostanziale: si parte dai vincoli per i docenti neoimmessi docenti e Ata (Dsga e Ex Lsu). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 12 maggio 2022) Parte laper ildie utilizzazione per il personale: nel primofrae Ministero del 12 maggio non è emersa alcuna informazione sostanziale: si parte daiper i docenti neoimmessi docenti e Ata (Dsga e Ex Lsu). L'articolo .

