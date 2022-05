Assedio alla Azovstal, la conferma dal battaglione Azov: «Tutti i civili sono stati evacuati». Gli ucraini tentano il contrattacco (Di giovedì 12 maggio 2022) Non ci sono più civili nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, dopo che nei giorni scorsi sia Kiev che Mosca avevano confermato la conclusione delle evacuazioni organizzate da agenzie dell’Onu e dalla Croce Rossa con estrema difficoltà e incertezza. Dubbi innanzitutto relativi a quante persone fossero ancora bloccate nello stabilimento, come sostenevano i vertici del battaglione Azov che ipotizzano ancora un centinaio di persone rimaste nell’impianto. Oggi 12 maggio invece è dallo stesso battaglione Azov che arriva la conferma delle delle evacuazioni. È stato il capitano Svyatoslav Palamar, vicecomandante del reggimento, a chiarire alla Cnn che nel perimetro dell’acciaieria non ci ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022) Non cipiùnell’acciaieriadi Mariupol, dopo che nei giorni scorsi sia Kiev che Mosca avevanoto la conclusione delle evacuazioni organizzate da agenzie dell’Onu e dCroce Rossa con estrema difficoltà e incertezza. Dubbi innanzitutto relativi a quante persone fossero ancora bloccate nello stabilimento, come sostenevano i vertici delche ipotizzano ancora un centinaio di persone rimaste nell’impianto. Oggi 12 maggio invece è dallo stessoche arriva ladelle delle evacuazioni. È stato il capitano Svyatoslav Palamar, vicecomandante del reggimento, a chiarireCnn che nel perimetro dell’acciaieria non ci ...

