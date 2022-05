Assalto finale all’Azovstal: carri armati in azione. Von der Leyen: “Russia minaccia all’ordine mondiale” (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – È scattato l’Assalto finale all’Azovstal, l’acciaieria di Mariupol dove sono asserragliati il reggimento Azov e i marine ucraini: in azione anche i carri armati. Intanto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen accusa Mosca: “È una minaccia all’ordine mondiale”. Assalto finale all’Azovstal: carri armati in azione I carri armati russi stringono l’assedio all’Azovstal. Un video pubblicato da Ukrinform mostra una colonna di denso fumo nero levarsi dall’acciaieria. Sempre Ukrinform, citando il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag – È scattato l’, l’acciaieria di Mariupol dove sono asserragliati il reggimento Azov e i marine ucraini: inanche i. Intanto la presidente della Commissione Ue Ursula von deraccusa Mosca: “È una”.inrussi stringono l’assedio. Un video pubblicato da Ukrinform mostra una colonna di denso fumo nero levarsi dall’acciaieria. Sempre Ukrinform, citando il consigliere del sindaco di Mariupol, Petro ...

