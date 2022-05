Ascolti TV | Mercoledì 11 Maggio 2022 La Coppa Italia vola al 41 5% 8 | 7 mln Si difendono Le Iene 8% e Chi l’Ha Visto 8 9%

(Di giovedì 12 maggio 2022)Nella serata di ieri,11, su Rai1 Noi Siamo Tutto ha interessato 2.201.000 spettatori pari al 10.4%. Su Canale 5 – dalle 21.02 alle 23.35 – la finale diJuventus-Inter ha raccolto davanti al video 8.699.000 spettatori pari al 41.5% di share (pre e post partita nel complesso: 6.100.000 – 30%, nel dettaglio primo tempo: 8.762.000 – 38.4%, secondo tempo: 8.851.000 – 41.4%, supplementari: 8.417.000 – 46.9% – qui tutti glidelle finali dal 2008). Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 981.000 spettatori pari al 4.4% di share. A seguire The Resident segna 651.000 spettatori con il 3.1%. Su1 – dalle 21.42 all’1.03 - Le, con Belen Rodriguez e Teo ...

