Arte, Silvia Doro: la trasfigurazione del paesaggio che arricchisce la nostra visione del mondo (Di giovedì 12 maggio 2022) Esposte a Milano fino al 17 maggio 18 opere dell'artista e restauratrice toscana Una visione originale del mito mediterraneo, in cui la rappresentazione classica del paesaggio si trasfigura e si accompagna a un sentimento di preziosità e di esclusività. Questa la cifra caratteristica delle opere di Silvia Doro, esposte per la prima volta a Milano dal 12 al 17 maggio presso la sede di Kt&Partners (via della Posta 10). L'inaugurazione della mostra si terrà giovedì 12 maggio alle ore 18 alla presenza dell'artista. Silvia Doro, fiorentina di nascita e residente da tempo a Palermo, affianca da molti anni l'attività professionale di restauratrice a quella strettamente artistica. Questa mostra, che presenta 18 opere realizzate tra il 1997 e il 2021, intende testimoniare la graduale ...

