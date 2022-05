Arriva in italia la nuova Citroèn C5 X (Di giovedì 12 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Arriva a maggio in italia la nuova C5 X, massima espressione della filosofia di Citroèn in termini di audacia, di innovazioni tecnologiche e di comfort. Il benessere a bordo è ulteriormente amplificato sula versione Hybrid Plug-In, in grado di offrire un’esperienza di viaggio in un ambiente isolato dal mondo esterno, all’insegna della serenità e nel comfort assoluto. Per la nuova ammiraglia del “double chevron”, una nuova campagna di comunicazione che prevede un film pubblicitario e illustrazioni grafiche ispirate al movimento grafico Retrowave, in grado di evocare benessere e serenità. Tutta la comunicazione sarà caratterizzata dal claim “Spazio al benessere”, il principale driver attorno al quale sarà veicolata una pianificazione su Tv e Digital. Il lancio in ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 12 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) –a maggio inlaC5 X, massima espressione della filosofia diin termini di audacia, di innovazioni tecnologiche e di comfort. Il benessere a bordo è ulteriormente amplificato sula versione Hybrid Plug-In, in grado di offrire un’esperienza di viaggio in un ambiente isolato dal mondo esterno, all’insegna della serenità e nel comfort assoluto. Per laammiraglia del “double chevron”, unacampagna di comunicazione che prevede un film pubblicitario e illustrazioni grafiche ispirate al movimento grafico Retrowave, in grado di evocare benessere e serenità. Tutta la comunicazione sarà caratterizzata dal claim “Spazio al benessere”, il principale driver attorno al quale sarà veicolata una pianificazione su Tv e Digital. Il lancio in ...

