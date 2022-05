Arnaud Démare vince la sesta tappa del Giro d’Italia. Lopez Maglia Rosa (Di giovedì 12 maggio 2022) Arnaud Démare vince la sesta tappa del Giro d’Italia. Juan Pedro Lopez è ancora in Maglia Rosa Arnaud Démare (Groupama-FDJ) ha vinto la sesta tappa del 105^ Giro d’Italia, la Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri) di 192 km.Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Caleb Ewan (Lotto Soudal) e Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) conserva la Maglia Rosa di leader della Classifica Generale. RISULTATO DI tappa1 – Arnaud Démare (Groupama-FDJ) – 192 km ... Leggi su udine20 (Di giovedì 12 maggio 2022)ladel. Juan Pedroè ancora in(Groupama-FDJ) ha vinto ladel 105^, la Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri) di 192 km.Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Caleb Ewan (Lotto Soudal) e Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Juan PedroPerez (Trek-Segafredo) conserva ladi leader della Classifica Generale. RISULTATO DI1 –(Groupama-FDJ) – 192 km ...

Advertising

Eurosport_IT : Ma precisamente...di quanto ha vinto Arnaud Demare? ?????? #Giro | #Giro105 | #EurosportCICLISMO - Kortt_Entertain : RT @RaiNews: Il vincitore della sesta tappa del #Giro @ArnaudDemare a @RaiSport: 'Dovevo giocarmela tutta, ho deciso di mettermi in ruota e… - zizionice : RT @RaiNews: Il vincitore della sesta tappa del #Giro @ArnaudDemare a @RaiSport: 'Dovevo giocarmela tutta, ho deciso di mettermi in ruota e… - Fanta_Cycling : Arnaud #Démare: 'Dovevo giocarmi il tutto per tutto ma ho deciso di non lanciare la mia volata ma di mettermi a ruo… - laregione : Arnaud Démare si concede il bis grazie a un gran colpo di reni -