Armi all’Ucraina anche per evitare che la Russia invada Georgia e Moldavia, spiega il generale Graziano (Di giovedì 12 maggio 2022) «Supportare l’Ucraina con Armi pesanti e uomini serve a isolare la governance russa dai contesti internazionali e sostenere quegli Stati che rischiano di essere il prossimo obiettivo di Mosca». Il generale Claudio Graziano, capo del Comitato militare della Ue, lo spiega al Corriere. «Siamo di fronte a una ingiustificata invasione da parte di uno Stato, la Russia di Putin, ai danni di uno Stato libero, sovrano e democratico che ha il diritto, e il dovere, di difendersi. Per evitare che questa assertività russa si estenda ulteriormente è importante essere al fianco dell’Ucraina e impedire che il conflitto si allarghi». E i Paesi che rischiano di più sono «certamente Georgia e Moldavia», dice il generale. anche se la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 12 maggio 2022) «Supportare l’Ucraina conpesanti e uomini serve a isolare la governance russa dai contesti internazionali e sostenere quegli Stati che rischiano di essere il prossimo obiettivo di Mosca». IlClaudio, capo del Comitato militare della Ue, loal Corriere. «Siamo di fronte a una ingiustificata invasione da parte di uno Stato, ladi Putin, ai danni di uno Stato libero, sovrano e democratico che ha il diritto, e il dovere, di difendersi. Perche questa assertività russa si estenda ulteriormente è importante essere al fianco dell’Ucraina e impedire che il conflitto si allarghi». E i Paesi che rischiano di più sono «certamente», dice ilse la ...

