Anziano trovato morto in un pozzo, svolta nelle indagini: disposto il fermo per tre familiari (Di giovedì 12 maggio 2022) svolta nelle indagini sulla morte di un Anziano, trovato all’interno di un pozzo non lontano dalla casa in cui viveva: disposto il fermo per tre familiari. È di Giuseppe Pedrazzini… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 12 maggio 2022)sulla morte di unall’interno di unnon lontano dalla casa in cui viveva:ilper tre. È di Giuseppe Pedrazzini… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

paolo_r_2012 : Anziano turista si perde a Roma, trovato in stato confusionale - franser_real : Anziano trovato morto in un pozzo: fermati tre familiari - claudia_b66 : RT @Agenzia_Ansa: Anziano trovato morto in un pozzo, disposto il fermo per tre familiari. L'ipotesi è omicidio. Indagati la figlia, il gen… - vinnix63 : RT @Agenzia_Ansa: Anziano trovato morto in un pozzo, disposto il fermo per tre familiari. L'ipotesi è omicidio. Indagati la figlia, il gen… - neXtquotidiano : L’anziano scomparso da due mesi trovato morto in un pozzo a Toano (Reggio Emilia) -