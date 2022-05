Anziano trovato morto in fondo ad un pozzo: da mesi era scomparso, sospetti sui familiari della vittima (Di giovedì 12 maggio 2022) Anziano trovato morto in fondo ad un pozzo vicino a casa sua, da oltre due mesi non si aveva alcuna notizia di dove fosse. Il corpo è stato trovato nella mattinata di oggi, 12 maggio, in seguito a diverse segnalazioni della sua scomparsa. Gli inquirenti sembrano star battendo ogni pista, anche se la più accreditata sembra essere l’omicidio, ed al centro delle indagini, per ora, potrebbero esserci la moglie, la figlia e il genero dell’Anziano, che condividevano la casa con lui. Anziano trovato morto in un pozzo: cos’è successo La vicenda si è svolta a Toano, in Reggio Emilia, nella mattinata di oggi, 12 maggio, e la vittima si chiama Giuseppe ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022)inad unvicino a casa sua, da oltre duenon si aveva alcuna notizia di dove fosse. Il corpo è statonella mattinata di oggi, 12 maggio, in seguito a diverse segnalazionisua scomparsa. Gli inquirenti sembrano star battendo ogni pista, anche se la più accreditata sembra essere l’omicidio, ed al centro delle indagini, per ora, potrebbero esserci la moglie, la figlia e il genero dell’, che condividevano la casa con lui.in un: cos’è successo La vicenda si è svolta a Toano, in Reggio Emilia, nella mattinata di oggi, 12 maggio, e lasi chiama Giuseppe ...

