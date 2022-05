Anziano tenta di strangolare la moglie allettata | arrestato

(Di giovedì 12 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (Ce) – Hato dilae poi ha chiamato i carabinieri, pensando fosse deceduta, e i tre figli, per raccontare loro cosa aveva fatto. E’ accaduto a Casal di Principe, protagonista un uomo di 81 anni che è finito in arresto perto omicidio, mentre laè ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Aversa. L’, che assiste lada anni, ha forse agito per stanchezza ed esasperazione; di certo ha pensato di aver ucciso la, visto che ai carabinieri ha confessato il delitto. La donna però era ancora viva, così i sanitari del 118 l’hanno soccorsa e portata immediatamente in ospedale, dove le è stata salvata la vita; a casa ...

