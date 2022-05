Anziano morto in pozzo, disposto fermo per 3 familiari (Di giovedì 12 maggio 2022) È stato disposto il fermo nei confronti dei tre familiari sospettati per la morte di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato morto in un pozzo di fronte alla casa dove viveva a Cerrè Marabino, frazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) È statoilnei confronti dei tresospettati per la morte di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovatoin undi fronte alla casa dove viveva a Cerrè Marabino, frazione ...

