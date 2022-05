Anziani più protagonisti e meno soli: rinasce il Cupla, il Comitato Pensionati del Lavoro (Di giovedì 12 maggio 2022) Bergamo. “Siamo la nuova generazione di Pensionati. Se non ora quando?”. A sentire loro, Pensionati non lo sono per niente. Pieni di energia, pieni di voglia di fare da mettere al servizio degli Anziani e della comunità. È proprio con questi obiettivi che è stato riorganizzato il Cupla, il Comitato Unitario Pensionati Lavoro di Bergamo. È stato siglato formalmente mercoledì mattina nella Sala Calegari di Confartigianato l’atto ricostitutivo della sezione provinciale dell’associazione. Nato nel 2008 e attivo fino al 2011, il Cupla è rinato grazie all’adesione delle organizzazioni e dei movimenti dei Pensionati di 6 associazioni imprenditoriali dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura della provincia di Bergamo che mercoledì ne ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 12 maggio 2022) Bergamo. “Siamo la nuova generazione di. Se non ora quando?”. A sentire loro,non lo sono per niente. Pieni di energia, pieni di voglia di fare da mettere al servizio deglie della comunità. È proprio con questi obiettivi che è stato riorganizzato il, ilUnitariodi Bergamo. È stato siglato formalmente mercoledì mattina nella Sala Calegari di Confartigianato l’atto ricostitutivo della sezione provinciale dell’associazione. Nato nel 2008 e attivo fino al 2011, ilè rinato grazie all’adesione delle organizzazioni e dei movimenti deidi 6 associazioni imprenditoriali dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura della provincia di Bergamo che mercoledì ne ...

