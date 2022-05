Anziani, i benefici dell’attività fisica regolare (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Fare attività fisica regolare riduce del 22% il rischio di disabilità negli Anziani. E’ quanto emerge da uno studio europeo guidato da ricercatori italiani della fondazione Policlinico Gemelli di Roma e pubblicato sul British Medical Journal, che certifica come un programma di attività fisica, unito a consigli dietetici personalizzati, abbia ridotto il rischio di sviluppare disabilità motoria in Anziani con le tipiche caratteristiche dell’invecchiamento: fragilità fisica e diminuita muscolatura (sarcopenia). I risultati sono stati ottenuti dopo 3 anni di osservazione su più 1500 donne e uomini con un’età media di 79 anni, provenienti da 11 paesi europei. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Fare attivitàriduce del 22% il rischio di disabilità negli. E’ quanto emerge da uno studio europeo guidato da ricercatori italiani della fondazione Policlinico Gemelli di Roma e pubblicato sul British Medical Journal, che certifica come un programma di attività, unito a consigli dietetici personalizzati, abbia ridotto il rischio di sviluppare disabilità motoria incon le tipiche caratteristiche dell’invecchiamento: fragilitàe diminuita muscolatura (sarcopenia). I risultati sono stati ottenuti dopo 3 anni di osservazione su più 1500 donne e uomini con un’età media di 79 anni, provenienti da 11 paesi europei. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

