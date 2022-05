Antonella Clerici è tornata a É sempre Mezzogiorno: per quale motivo la conduttrice è stata assente (Di giovedì 12 maggio 2022) Tra i volti più amati del piccolo schermo c’è ovviamente Antonella Clerici, che ormai da moltissimi anni si occupa in Rai dei programmi di cucina più seguiti di sempre. Proprio per questo la sua assenza non passa mai inosservata agli occhi attenti dei suoi numerosi fan, com’è successo lo scorso 10 maggio a É sempre Mezzogiorno. Fortunatamente la donna è riuscita a tornare in studio già a partire dal giorno dopo, spiegando qual è stato il motivo per cui è stata costretta a rimanere a casa. Antonella Clerici assente da É sempre Mezzogiorno: il primo messaggio della conduttrice Antonella Clerici, volto ormai estremamente famigliare ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Tra i volti più amati del piccolo schermo c’è ovviamente, che ormai da moltissimi anni si occupa in Rai dei programmi di cucina più seguiti di. Proprio per questo la sua assenza non passa mai inosservata agli occhi attenti dei suoi numerosi fan, com’è successo lo scorso 10 maggio a É. Fortunatamente la donna è riuscita a tornare in studio già a partire dal giorno dopo, spiegando qual è stato ilper cui ècostretta a rimanere a casa.da É: il primo messaggio della, volto ormai estremamente famigliare ...

