Serie turca di grande successo di genere romance drama thriller. Dopo una lunga assenza, Cesur Alemdaroglu, Kivanç Tatlitug, ritorna al suo piccolo paese d'origine non lontano da Istambul per vendicarsi di Tahsin Korludag, Tamer Levent, nemico giurato della sua famiglia. Ma il piano di vendetta di Cesur, benché congegnato nei minimi dettagli, ha tralasciato una variabile tanto pericolosa quanto imprevedibile: l'amore. Cesur infatti si innamorerà della bella Sühan, ma il loro legame sarà tanto forte quanto contrastato. Anticipazioni Brave and Beautiful: la puntata di oggi 12 Maggio Tahsin, dopo aver visto il video che ritrae Salih mentre parla del piano per uccidere la madre di Cesur, lo chiama subito chiedendogli un confronto.Cesur riesce a sapere da Cuneyt che è stato proprio ...

