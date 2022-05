Anticipazioni Brave and Beautiful: dramma Cesur, malore per una delle protagoniste (Di giovedì 12 maggio 2022) Spuntano le prime Anticipazioni sulle nuove puntate di Brave and Beautiful. Infatti una delle protagoniste è colpita da malore: cosa succederà. Sono in arrivo le nuove puntate di Brave and Beautiful e sul web sono iniziate a spuntare le prime Anticipazioni su ciò che accadrà. Andiamo quindi a scoprire tutti i colpi di scena in L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Spuntano le primesulle nuove puntate diand. Infatti unaè colpita da: cosa succederà. Sono in arrivo le nuove puntate diande sul web sono iniziate a spuntare le primesu ciò che accadrà. Andiamo quindi a scoprire tutti i colpi di scena in L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful 2 13 maggio 2022: episodio 30 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 12 maggio 2022 - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful, la puntata di oggi 12 Maggio - zazoomblog : Beautiful Una Vita Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 12 maggio 2022 - #Beautiful #Brave… - infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni 12 maggio 2022: Cesur e Tahsin sanno chi ha ucciso Fugen! -