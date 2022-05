Anticipazioni Beautiful, Brooke è colta alla sprovvista: Steffy riprende memoria (Di giovedì 12 maggio 2022) Le prossime puntate di Beautiful saranno incentrate completamente su Steffy e Brooke, per loro ci sarà una svolta: le Anticipazioni Per i telespettatori della soap opera statunitense sarà un momento clou perché la trama arriverà ad un punto di svolta per due personaggi in particolare. Steffy e Brooke saranno al centro delle prossime puntate. Steffy L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Le prossime puntate disaranno incentrate completamente su, per loro ci sarà una svolta: lePer i telespettatori della soap opera statunitense sarà un momento clou perché la trama arriverà ad un punto di svolta per due personaggi in particolare.saranno al centro delle prossime puntate.L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

infoitcultura : Beautiful, le anticipazioni del 12 maggio: di chi è il bambino di Steffy? - infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni 12 maggio 2022: Cesur e Tahsin sanno chi ha ucciso Fugen! - infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni dal 16 al 20 maggio 2022: Cesur in arresto, Suhan l'ha tradito! - infoitcultura : Brave and Beautiful 12 maggio 2022 Anticipazioni: Cesur è una furia cieca! - infoitcultura : Beautiful/ Anticipazioni puntata 11 maggio: Vinny confessa, ma Steffy vuole partire -