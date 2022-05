Andrea Zenga annuncia novità sul trasloco | cosa sta accadendo

(Di giovedì 12 maggio 2022) Per il fidanzato di Rosalinda Cannavò è una giornata di gioia dopo il trionfo dell’Inter: le parole su Instagram diProprio come per Ignazio Moser anche peroggi è una giornata particolarmente dolce. Ieri l’Inter ha trionfato la Coppa Italia battendo in finale la Juventus per 4-2 e il figlio dell’ex portiere Walter, che su Instagram ha mostrato di essere particolarmente coinvolto, ha esultato via Instagram questa mattina giocando con il cagnolino Chinu: “Ma che bella serata di calcio ieri, parliamo un po’ della partita di ieri Chinu? Grande Inter, partita bellissima, portiamo a casa il trofeo meritatamente secondo me”. Dopo la puntualissima analisi della sfida il fidanzato di Rosalinda Cannavò è poi passato a regalare nuovi aggiornamenti riguardanti il: L’incubo ...

Advertising

361_magazine : La grande novità di Andrea Zenga - sognicani : Io totalmente Andrea Zenga #prelemi - b98_maria : RT @zauditulol: Cioè raga vorrei ricordare che l’anno scorso avevamo uomini come Pierpaolo , Andrea zelletta, zenga, Enock e Tommaso, che n… - zauditulol : Cioè raga vorrei ricordare che l’anno scorso avevamo uomini come Pierpaolo , Andrea zelletta, zenga, Enock e Tommas… - Smurfette10 : @Lapurezzadegli1 @14Cannavo @andrea_zenga Eeee alloraaaa la smettiamo qui??? ?????????????? a settembre si cambia musica registro tutto ?????? -

Mediaset Infinity

A Heidenheim gli azzurri saranno seguiti dai maestriCandiani, Enrico Di Ciolo, Massimo ...pedana ci sarà il Commissario tecnico Dario Chiadò insieme ai maestri Roberto Cirillo e Massimo. ...... Rosalinda Cannavò ha fatto ritorno in Italia, dove ad attenderla c'era l'amato. Con quest'ultimo, l'attrice è partita alla volta della Sicilia per far visita ai propri genitori e amici. Rosalinda Cannavò, la dedica ad Andrea Zenga: "Ti amo" Per il fidanzato di Rosalinda Cannavò è una giornata di gioia dopo il trionfo dell’Inter: le parole su Instagram di Andrea Zenga Proprio come per Ignazio Moser anche per Andrea Zenga oggi è una ...Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, dagli studi di Sky Sport ha tracciato la sua visione della finale di Coppa Italia: "Fino al 2-1 è stata una buona Juventus. Partita ...