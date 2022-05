'Andai perché ci si crede': le celebrazioni a 50 anni dalla scomparsa di Franco Serantini (Di giovedì 12 maggio 2022) Piazza Franco Serantini Vecchiano (Pisa), 12 maggio 2022 " A pochi giorni dal cinquantesimo anniversario della scomparsa di Franco Serantini, che ricorreva lo scorso 7 maggio, il Comune di Vecchiano ... Leggi su lanazione (Di giovedì 12 maggio 2022) PiazzaVecchiano (Pisa), 12 maggio 2022 " A pochi giorni dal cinquantesimoversario delladi, che ricorreva lo scorso 7 maggio, il Comune di Vecchiano ...

Advertising

sherpiemuh : @blackvstone questo tweet mi ha ricordato quella volta che andai alla mensa universitaria per vedere crush (ero con… - iluvyeop : @jaysembrace non è niente di che, io andai avanti per lui perché mi ricordava molto louis tomlinson - b_a_k_i_s : @nellomiele @oob781 Io una volta andai a seguire gli europei a casa di amiche lelle e una voleva picchiarmi perché… - TuttoSalerno : TS - Gondo: 'Non succede che non succede...intanto zitt! Andai via perchè...' - oceanoprofondo7 : @lasciastarevah Gran bella città, me la ricordo quando anni fa andai a visitarla, per girare a piedi in una vostra… -