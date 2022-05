Ancodis | l’atto di indirizzo del Ministro Bianchi superato nei contenuti e stravecchio nella visione

(Di giovedì 12 maggio 2022)- Finalmente ha visto la lucediall’Aran delper il rinnovo del CCNL e – in particolareSezione scuola – si legge un testo che sembra pensato per la scuola del secolo scorso. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ancodis: l’atto di indirizzo del Ministro Bianchi superato nei contenuti e (stra)vecchio nella visione - scuolainforma : Ancodis: l’atto di indirizzo del Ministro Bianchi misconosce il lavoro e i lavoratori con tre non - GiornaleLORA : Ancodis: l’atto di indirizzo del Ministro Bianchi misconosce il lavoro e i lavoratori con tre NON! -

... per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa." Oggi prendiamo, prosegue, con'art. 16 - ter comma 5 che è stata fatta una scelta politico - finanziaria MIOPE e ...... che fine ha fattodi indirizzo per il rinnovo del ... Chi invece approva la proposta del Ministro dell'Istruzione è, ...