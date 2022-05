Amici 21: perché la finale si disputerà domenica 15 (Di giovedì 12 maggio 2022) Ormai manca davvero pochissimo alla finale del talent Amici 21. I sei finalisti, Albe, Alex, Luigi , Sissi, Serena e Michele sono carichi per la finalissima che decreterà il vincitore. Come di consueto, l’appuntamento per la finalissima era stato fissato per sabato 14 maggio, ma ha dovuto subire uno slittamento. Vediamo perché. Amici 21, la finale slitta per lasciare spazio all’Eurovision La finale di Amici è stata riprogrammata per il giorno successivo, domenica 15 maggio per lasciare spazio alla serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest. L’edizione di quest’anno si svolge a Torino e vedrà impegnati i cantanti Mahmood e Blanco come rappresentanti del nostro paese. Per lasciare spazio a questo evento, dunque, il palinsesto di Canale 5 è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Ormai manca davvero pochissimo alladel talent21. I sei finalisti, Albe, Alex, Luigi , Sissi, Serena e Michele sono carichi per la finalissima che decreterà il vincitore. Come di consueto, l’appuntamento per la finalissima era stato fissato per sabato 14 maggio, ma ha dovuto subire uno slittamento. Vediamo21, laslitta per lasciare spazio all’Eurovision Ladiè stata riprogrammata per il giorno successivo,15 maggio per lasciare spazio alla serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest. L’edizione di quest’anno si svolge a Torino e vedrà impegnati i cantanti Mahmood e Blanco come rappresentanti del nostro paese. Per lasciare spazio a questo evento, dunque, il palinsesto di Canale 5 è stato ...

