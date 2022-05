Amici 21, Giordana Angi risponde alle critiche dopo che Luigi Strangis e Alex Rina sono entrati nella casa discografica sua e di Briga (Di giovedì 12 maggio 2022) Giordana Angi è intervenuta sui suoi social per rispondere ad alcune polemiche che in queste ore si stanno facendo sempre più forti sul web. Precisamente le polemiche riguardano la notizia di cui vi abbiamo parlato ieri che ha visto i due cantanti di Amici 21 firmare il loro primo contratto discografico. Stiamo parlando di Luigi StrAngis e Alex Rina. I due ragazzi infatti faranno parte di un’etichetta discografica fondata da due ex allievi del talent : Mattia Briga e la stessa Giordana Angi. Insieme a loro, ad avere fondato la 21CO ci sono altri due nomi noti al pubblico. Il primo, quello del figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele Costanzo. Il ... Leggi su isaechia (Di giovedì 12 maggio 2022)è intervenuta sui suoi social perre ad alcune polemiche che in queste ore si stanno facendo sempre più forti sul web. Precisamente le polemiche riguardano la notizia di cui vi abbiamo parlato ieri che ha visto i due cantanti di21 firmare il loro primo contratto discografico. Stiamo parlando diStrs e. I due ragazzi infatti faranno parte di un’etichettafondata da due ex allievi del talent : Mattiae la stessa. Insieme a loro, ad avere fondato la 21CO cialtri due nomi noti al pubblico. Il primo, quello del figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele Costanzo. Il ...

AnnamariaLamia : RT @Sara43825426: E comunque Giordana Angi era autrice per Tiziano Ferro già prima di partecipare alla sua edizione di Amici. Ora va bene… - AlesSia_Mn00 : RT @Sara43825426: E comunque Giordana Angi era autrice per Tiziano Ferro già prima di partecipare alla sua edizione di Amici. Ora va bene… - QueeeN_A : Bello il discorso di Giordana. Se ad Amici avessero applicato la politica del 'proteggere il talento' anche per i b… - sanna_giusy : @yoonminvoices State calme...Sissi era già con Sugar... Ma sinceramente chi di voi prima di Amici la conosceva tram… - vincentperez95 : RT @persainunmare: qui do ragione a Giordana per quanto sia rischioso perché è un progetto nuovo, di sicuro sanno il fatto suo e poi è fina… -