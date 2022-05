Amici 21, due finalisti entrano nella casa discografica del figlio di Maria De Filippi (Di giovedì 12 maggio 2022) Amici 21 è in dirittura d’arrivo, manca solo la finale e in attesa di conoscere il nuovo vincitore, si delineano i primi impegni da professionisti dei finalisti. Questo vuol dire che i cantanti hanno firmato con le case discografiche con cui incideranno i prossimo singoli e album. A colpire è il fatto che Luigi Strangis e Alex Rina non solo hanno firmato un contratto con la stessa casa di produzione, ma tra i fondatori di quest’ultima – la 21CO – c’è il figlio di Maria De Filippi, Gabriele Costanzo, assieme ai due ex di Amici Mattia Briga e Giordana Angi. Insomma, dopo la partecipazione ad Amici 21 i due cantati di punta di questa edizione resteranno “in famiglia”, con grande gioia dei loro fan che li vedranno spesso ospiti nelle trasmissioni di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 12 maggio 2022)21 è in dirittura d’arrivo, manca solo la finale e in attesa di conoscere il nuovo vincitore, si delineano i primi impegni da professionisti dei. Questo vuol dire che i cantanti hanno firmato con le case discografiche con cui incideranno i prossimo singoli e album. A colpire è il fatto che Luigi Strangis e Alex Rina non solo hanno firmato un contratto con la stessadi produzione, ma tra i fondatori di quest’ultima – la 21CO – c’è ildiDe, Gabriele Costanzo, assieme ai due ex diMattia Briga e Giordana Angi. Insomma, dopo la partecipazione ad21 i due cantati di punta di questa edizione resteranno “in famiglia”, con grande gioia dei loro fan che li vedranno spesso ospiti nelle trasmissioni di ...

